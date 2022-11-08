Умер создатель „Ласкового мая“ композитор Сергей Кузнецов

Композитор скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Зимой ему должно было исполниться 59 лет. Трагическую новость подтвердил участник „Ласкового мая“ Андрей Гуров.

Фанаты коллектива выражают слова соболезнования семье покойного. „Да уж и новости. Очень жаль. Не мог он без Юры, не мог… Вечная память“; „Как жалко. Ненадолго Юру Шатунова пережил“; „Да что ж такое-то. Как же жалко! Царствие Небесное!“ — пишут в соцсетях.

Кузнецов известен, как основатель „Ласкового мая“. Ему принадлежит и авторство таких хитов коллектива, как „Розовый вечер“, „Седая ночь“, „Белые розы“. Однако после ухода из группы у Сергея началась вражда с Андреем Разиным. Продюсер и композитор много лет выясняли, кому принадлежат права на песни.