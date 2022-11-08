Максим Галкин навестил в Латвии Лайму Вайкуле

Артист отправился в Прибалтику без супруги Аллы Пугачевой. Предположительно, Примадонна сейчас находится в Израиле вместе с детьми и, похоже, не собирается колесить по миру (и даже возвращаться в Россию).

В мае СМИ предположили, что у Лаймы Вайкуле произошел рецидив рака. Напрямую певица эту информацию никак не подтвердила, однако в последнее время появляется на публике и в соцсетях исключительно с покрытой головой, что может говорить о курсах химиотерапии.