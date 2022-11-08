Шоубиз
08.11.2022, 19:39

Максим Галкин навестил в Латвии Лайму Вайкуле

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Laima
Laima
ФОТО: Youtube

После отъезда из России Максим Галкин стал настоящим гражданином мира и зарабатывает на концертах буквально везде — от Кипра до Финляндии. На днях он вновь оказался в наших краях и посетил Лайму Вайкуле.

Артисты провели время вместе и сделали общее фото.

Артист отправился в Прибалтику без супруги Аллы Пугачевой. Предположительно, Примадонна сейчас находится в Израиле вместе с детьми и, похоже, не собирается колесить по миру (и даже возвращаться в Россию).

В мае СМИ предположили, что у Лаймы Вайкуле произошел рецидив рака. Напрямую певица эту информацию никак не подтвердила, однако в последнее время появляется на публике и в соцсетях исключительно с покрытой головой, что может говорить о курсах химиотерапии.

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