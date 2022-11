Умер вокалист и основатель Nazareth Дэн Маккаферти

Дэн Маккаферти был бессменным лидером Nazareth с момента основания группы в 1968 году. Вместе с Маккаферти группа выпустила 23 студийных альбома, в том числе „Razamanaz“, „Hair of the Dog“ и „Close Enough for Rock 'n' Roll“. В 2013-м, спустя 45 лет музыкальной деятельности, Маккаферти покинул группу из-за проблем со здоровьем. После него вокалистами Nazareth были Линтон Осборн и Карл Сентанс. Также на счету Маккаферти три сольных альбома, последний из которых, „Last Testament“, вышел уже после его ухода из группы, в 2019 году.