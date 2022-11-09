94-летняя мать создателя „Ласкового мая“ несколько часов обнимала тело сына и никого не подпускала к нему

Последнее время Сергей Кузнецов много работал с молодым артистом Семеном Розовым, которого называл новым Юрием Шатуновым. Вместе они записали несколько песен, готовились покорить музыкальный олимп, постоянно были на связи. В студии программы „МАЛАХОВ“ на телеканале „Россия 1“ отец Семена рассказал, что певец выступил 5 ноября в Оренбурге, а затем отправился домой в Тверь.

Что же случилось с основателем „Ласкового мая“? По предварительным данным, у него оторвался тромб. Об этом рассказали соседи, которые стали свидетелями страшной картины. По их словам, 94-летняя мать Кузнецова стала кричать на весь дом: „Помогите, Сереже плохо!“ Тут же позвонили в скорую, которая приехала и констатировала смерть легенды.

Да, тромб оторвался. У его мамы врач был, сделал укол. Сергей накануне чувствовал себя хорошо, шутил. Посмеялся, что после концерта в Оренбурге назовут его именем улицу. На что я ответила: „Я бы жила на улице Кузнецова“. „Неужели я тебе еще не надоел?“, — сказал он. Через 40 минут мама позвонила и сказала: „Он не дышит“.

Очевидцы признались корреспонденту шоу „МАЛАХОВ“ телеканала „Россия 1“, что 94-летняя мать артиста была в шоке и несколько часов пролежала над телом сына, не желая подпускать никого к нему.

Отметим, что прощание с Сергеем Кузнецовым пройдет 13 ноября в Оренбурге. Администрация города изъявила желание посодействовать в организации похорон.