ВИДЕО | Киркоров отхлестал поклонника розами по лицу во время концерта

На кадрах артист с рассерженным видом спустился со сцены, затем подошел к кому-то в зале и несколько раз ударил его цветами. После этого Киркоров поднялся на сцену.

После этого инцидента представители певца уточнили, что нервный Филипп напал не на зрителя, а на члена своей команды: Там точно был не поклонник, а наш человек. Были нюансы“, — сказала пресс-секретарь Екатерина Успенская. Затем она уточнила, что „Филипп заступился за поклонника, которого не пустили к сцене“. Вот так из смутьяна Киркоров, по идее, превратился в защитника зрителей.