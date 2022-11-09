09.11.2022, 16:00
В смерти основателя „Ласкового мая“ подозревают Андрея Разина
ФОТО: Youtube
Актер Станислав Садальский в своем Telegram-канале заявил, что смерть основателя „Ласкового мая“ Сергея Кузнецова выглядит „странной“ и призвал проверить ее на „криминальную составляющую“.
„Смерть Сергея Кузнецова выглядит странной. Он препятствовал получению прав на песни Андреем Разиным и внезапно скончался через непродолжительное время. Может есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую?“ — написал Садальский.
Тем временем помощник композитора Ринат Масягутов заявил, что тот „страдал от постоянных угроз и нападок“ Разина. А директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшова добавил, что Кузнецов Кузнецов сильно переживал из-за судов с Разиным, что „подкосило его здоровье“.