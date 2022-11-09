Проект „Разгоны“ от Tallinn Stand Up состоится уже в эту субботу

Важный аспект этого проекта – вовлеченность зрительного зала в процесс создания контента. Зрители могут предлагать свои темы для обсуждения, участвовать в создании шуток и, разумеется, своими реакциями создавать позитивную творческую атмосферу. Главная „фишка“ формата – полная импровизация, всё что происходит на сцене рождается здесь и сейчас.

Получившийся материал комики потом смогут использовать в своих выступлениях, либо как основу для создания новых юмористических историй. В будущем планируется также видеосъемка проекта для Youtube и других платформ.

В этот раз в „Разгонах“ примут участие 4 комика объединения „Tallinn Stand Up“, уже знакомые столичному зрителю – Антон Герасимов, Александр Марголин, Денис Иванов и Алексей Петров. Tallinn Stand Up – это объединение опытных комиков из всех стран Балтии, которые уже на протяжении 6 лет продвигают разнообразные юмористические проекты в нашем регионе, и не только. В активе ребят – сотни открытых микрофонов, концертов и сотрудничество со звёздами жанра Stand Up мировой величины.

Площадкой для проекта на этот раз выступит таллиннский Odeon bar (Kopli 27), где зрители смогут насладиться не только юмором, но и отличной атмосферой. Начало в 20:00, вход с 19:00. Мероприятие пройдёт на русском языке, вход 18+. Входные билеты можно приобрести на Fienta.com