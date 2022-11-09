09.11.2022, 18:18
Известный блогер объяснил, почему Николай Басков набрал вес(4)
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Недавно Николай Басков шокировал поклонников своим внешним видом – он очень пополнел. Блогер Антон Суворкин назвал вероятную причину набора веса артистом, пишет rambler.
„Да, заболел. Называется: круассан семь раз в день принимайте, тем же самым заболеете. Упаси боже так заболеть, как Коля Басков. Не скинешь же в этом возрасте“, – иронично заметил Суворкин.
Врач-косметолог Татьяна Баллирано предположила, что у Баскова могут быть заболевания внутренних органов. В частности, могли пострадать почки или сердце, передает „Пятый канал“.