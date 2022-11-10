10.11.2022, 22:43
Секс-коуч: нужно заниматься сексом не менее двух раз в неделю!(4)
По мнению Мэддока, сексом нужно заниматься не реже двух-трех раз каждую неделю для „гормональной регуляции“. Коуч подчеркнул, что оргазмы улучшают физическое и психическое здоровье партнеров, а также настраивают их на одну волну, сближают.
Эксперт предупредил: нерегулярная близость в длительных отношениях чревата отдалением мужчины и женщины друг от друга. Иногда она обусловлена ленью, а в некоторых случаях — усталостью от единообразного секса.