Секс
10.11.2022, 22:43

Секс-коуч: нужно заниматься сексом не менее двух раз в неделю!

 (4)
211213201
211213201
ФОТО: Lucky Business | Shutterstock

В гармоничных отношениях должен быть секс, считает секс-коуч Джейк Мэддок. Он определил частоту интимных встреч, пишет „Рамблер“ со ссылкой на Daily Mail.

По мнению Мэддока, сексом нужно заниматься не реже двух-трех раз каждую неделю для „гормональной регуляции“. Коуч подчеркнул, что оргазмы улучшают физическое и психическое здоровье партнеров, а также настраивают их на одну волну, сближают.

Эксперт предупредил: нерегулярная близость в длительных отношениях чревата отдалением мужчины и женщины друг от друга. Иногда она обусловлена ленью, а в некоторых случаях — усталостью от единообразного секса.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии