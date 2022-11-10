Секс-коуч: нужно заниматься сексом не менее двух раз в неделю!

По мнению Мэддока, сексом нужно заниматься не реже двух-трех раз каждую неделю для „гормональной регуляции“. Коуч подчеркнул, что оргазмы улучшают физическое и психическое здоровье партнеров, а также настраивают их на одну волну, сближают.