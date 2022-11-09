Нашумевший фильм российского оппозиционного режиссера уже в четверг покажут в Таллинне

Фильм рассказывает о непростых взаимоотношениях великого русского композитора (в его роли звезда „Интернов“ американец Один Байрон) и его супруги Антонины Милюковой (ее роль исполняет знакомая по сериалу „Чики“ Алена Михайлова), которая постепенно впадает в безумие. Свою роль в фильме сыграла и уроженка Эстонии Юлия Ауг.

Фильм стал заметным явлением конкурсной программы Каннского кинофестиваля (в первую очередь потому что публика ожидала скандала из-за национальности режиссера и натуралистичности съемок). Эстония станет первой страной, где фильм можно будет увидеть в широком прокате.

Кирилл Серебренников в России из-за своих либеральных взглядов стал персоной нон-грата, он активно принимал участие в протестных акциях, власти сначала отправили его на полтора года под домашний арест, лишили театра под названием „Гоголь-центр“ и вынудили покинуть страну. В настоящий момент режиссер проживает в Европе.

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