Умер актер Лесли Филлипс, озвучивший Распределяющую шляпу в „Гарри Поттере“

„Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла по-настоящему великого шоумена. Он был национальным достоянием. Люди любили его. Его окружала толпа, куда бы он ни пошел“, — прокомментировала смерть артиста его жена Зара Карр.

Филлипс известен благодаря озвучке роли Распределяющей шляпы в киновселенной „Гарри Поттера“. Однако и без этого в фильмографии актёра более 140 работ. Среди них такие проекты, как „Империя Солнца“, „Самый длинный день“, „Золушка“, „Аладдин“, „Лара Крофт: Расхитительница гробниц“, „Шоу Кэтрин Тейт“, „Байки из склепа“.

Филлипс также являлся участником Второй мировой войны в звании младшего лейтенанта Королевской артиллерии.