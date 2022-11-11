Рокки ушел на пенсию: Сталлоне объяснил, почему не сыграет в третьей части „Крида“

„Я сожалею об этой ситуации, потому что знаю, чем бы фильм мог стать. Кино было снято и сделано не в том направлении, в котором я бы его снял. Это другая философия — философия Ирвина Уинклера и Майкла Б. Джордана», — подчеркнул Сталлоне.

Он добавил, что желает коллегам всего хорошего. Вместе с этим артист назвал себя сентименталистом и подчеркнул, что ему нравится, когда его героя бьют, но он не хочет, чтобы они „попадали во тьму“. Сталлоне считает, что „с людей достаточно мрачности“.

Возможно, теперь зрители больше не увидят знаменитого Рокки Бальбоа в исполнении Сталлоне. Он фигурировал в шести „именных“ фильмах и двух „Кридах“. При этом Сталлоне не оставляет надежд снять „Рокки 7“. Но смелые планы идут аж в 2026 год, когда актёру будет 80 лет, а добро на съёмки от студии не получено.