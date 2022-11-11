Шоубиз
11.11.2022, 09:23

Анастасия Волочкова намекает на новый роман

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А. Волочкова
А. Волочкова
ФОТО: Youtube

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram намекнула на появление у нее нового мужчины.

„Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает“, — написала звезда в личном блоге. Также Волочкова поделилась, что „счастлива“.

Пока артистка не уточнила, действительно ли вступила в новые отношения. „Ну, невозможна моя жизнь без внимания и любви!“ — говорит балерина.

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