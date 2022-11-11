11.11.2022, 09:23
Анастасия Волочкова намекает на новый роман(6)
ФОТО: Youtube
Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram намекнула на появление у нее нового мужчины.
„Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает“, — написала звезда в личном блоге. Также Волочкова поделилась, что „счастлива“.
Пока артистка не уточнила, действительно ли вступила в новые отношения. „Ну, невозможна моя жизнь без внимания и любви!“ — говорит балерина.