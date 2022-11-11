Врач против вегетарианцев: отказ от животных продуктов может быть опасен для здоровья

По словам Коробкиной, люди нередко принимают решение отказаться от мяса, не осознавая возможных последствий рациона, из которого исключаются животные продукты.

„Никакая растительная пища не может служить полноценной заменой животной, даже если по химическому составу у нее якобы окажутся преимущества“, — отметила специалист, беседуя с „Газетой.Ru“.

Коробкина высказала мнение, что отказ от животных продуктов может быть опасен для здоровья, поскольку именно в их составе лучше усваиваются важные микроэлементы, витамины и минералы. В частности, небезоппасен отказ от молочных продуктов. Они являются источником кальция, который также содержится в растительных продуктах. Но сколько последних нужно для этого съесть?

„Чтобы получить суточную норму кальция из шпината или брокколи нужно будет съесть несколько килограммов“, — заявила Коробкина.

Кроме того, молочные продукты обеспечивают организм аминокислотами, включая незаменимые.

Что касается мяса, оно является лучшим с точки зрения биологической доступности железа и витаминов группы В. Недостаток железа чреват развитием железодефицитной анемии и снижением иммунитета, дефицит витаминов В — развитием неврологических нарушений, сокращением эритроцитов в крови, подверженностью болезням сердца и мозга.