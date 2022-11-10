Киану Ривз вернется к роли Джон Уика
Актер Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в фильме „Балерина“. Помимо него в каст вошла актриса Ана де Армас, которая исполнит в ленте главную роль. Об этом сообщает The Collider.
При этом неизвестно, сколько экранного времени в „Балерине“ предоставят Киану Ривзу: он удостоится всего лишь камео, либо же сыграет более значительную роль в общем сюжете. Помимо де Армас и Ривза, в картине появится Иэн МакШейн в роли владельца отеля „Нью-Йорк Континенталь“ Уинстона Скотта. Его персонаж появлялся в трех предыдущих частях „Джона Уика“.
Фильм „Балерина“ расскажет историю молодой девушки из балетной школы киллеров, которая мечтает отомстить за гибель своих родителей.
Съемки уже начались в Праге. Детали сюжета и дата выхода пока не сообщаются.
Пока же поклонники ожидают возвращения „полноценного“ „Джона Уика“: четвёртый фильм о неубиваемом герое должен выйти на экраны в 2023 году.