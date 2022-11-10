Киану Ривз вернется к роли Джон Уика

При этом неизвестно, сколько экранного времени в „Балерине“ предоставят Киану Ривзу: он удостоится всего лишь камео, либо же сыграет более значительную роль в общем сюжете. Помимо де Армас и Ривза, в картине появится Иэн МакШейн в роли владельца отеля „Нью-Йорк Континенталь“ Уинстона Скотта. Его персонаж появлялся в трех предыдущих частях „Джона Уика“.