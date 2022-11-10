Почему так растолстел Басков? Врач выдвигает свою версию

„Такие отеки могут быть в нескольких случаях. Во-первых, при заболевании внутренних органов — так называемые сердечные или почечные отеки, а также при системных заболеваниях печени, нарушении обмена веществ. Очень много недугов могут давать такого рода отеки“, — сказала Баллирано.

При этом блогер Антон Суворкин (Anton S) не считает, что у Баскова серьезные проблемы со здоровьем. Он заявил, что 46-летний артист просто не следит за питанием. „Да, заболел. Называется: круассан семь раз в день принимайте, тем же самым заболеете. Упаси боже так заболеть, как Коля Басков. Не скинешь же в этом возрасте“, — высказался Суворкин.