ВИДЕО | Блогер Некоглай так неудачно пошутил, что тут же был изгнан из России

На днях Некоглай опубликовал в TikTok пародию на популярное видео с российским военным, который, лежа в окопе, откинул от себя две гранаты, сброшенные украинским дроном. Некоглай повторил действия военного под ремикс песни Boney M „Rasputin“.

После публикации пародии глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Некоглая выродком и обвинила в дискредитации российской армии. Она пообещала пожаловаться на него в Генпрокуратуру и МВД РФ. Блогер, комментируя заявление Мизулиной, сказал, что она „занимается слегка не теми делами“ (хотя по факту именно это — её единственное дело, которым она занимается). В свою очередь менеджер Некоглая заявил, что блогер не хотел оскорбить или унизить военных своей пародией.

Mash сообщает, что полицейские пришли в одну из квартир в Красногвардейском проезде, где живет Некоглай и еще несколько человек, и попросили у них документы. У 22-летнего блогера паспорта не оказалось, после чего его задержали для выяснения личности. Некоглая доставили в отдел МВД по Пресненскому району Москвы.

Некоглай — гражданин Молдовы и его задержали за нарушение миграционного законодательства. В итоге его оштрафовали на 5 тысяч рублей (80 евро) и принял решение о его депортации.

„Мизулина — это такая женщина в черном балахоне с косой, которая ходит от двери до двери по всему интернету и вопит“, — прокомментировала скандал вернувшаяся в Россию Ксения Собчак.