Умер актер Стоянов — но не Юрий, а бывший муж порнозвезды Елены Берковой

Андрей Стоянов родился в 1974 году в украинском городе Славянск. Сниматься начал в 2007 году, его дебютом была роль в сериале „Адвокат 4“. Первую главную роль он исполнил в 2012 году, снявшись в сериале „Фантом“. Также появлялся в одной главных ролей в детективной комедии „Курортная полиция“.