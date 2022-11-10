10.11.2022, 14:00
Умер актер Стоянов — но не Юрий, а бывший муж порнозвезды Елены Берковой(13)
ФОТО: Youtube
В Москве умер бывший муж порноактрисы, телеведущей и экс-участницы „Дома-2“ Елены Берковой. 48-летний актёр Андрей Стоянов скончался утром, предварительная причина смерти — передозировка наркотиков. Об этом сообщили инсайдеры „Лайфа“.
Андрей Стоянов родился в 1974 году в украинском городе Славянск. Сниматься начал в 2007 году, его дебютом была роль в сериале „Адвокат 4“. Первую главную роль он исполнил в 2012 году, снявшись в сериале „Фантом“. Также появлялся в одной главных ролей в детективной комедии „Курортная полиция“.
На счету у Андрея Стоянова больше 100 ролей в фильмах и сериалах: „Дылды“, „Всё как у людей“, „Чужая стая“, „Глухарь-2“, „Капкан для монстра“, „Склифосовский“, „Клиника счастья“ и других.