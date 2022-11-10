Готов обнажиться? Финский фотохудожник ищет в Нарве смелых мужчин для участия в выставке(7)
В Нарвской арт-резиденции круглый год живут художники с разных уголков мира. Они приезжают в Нарву, чтобы работать над своими творческими проектами, куда часто активно вовлекают местное население. Сейчас у нас проживает финский фотохудожник Кеннет Бамберг, который работает над своим проектом „Koteka Impressions“.
Традиция использования котеки пришла из Папуа-Новой Гвинеи, но Кеннет пытается это переосмыслить. Он изображает северных мужчин, которые готовы сделать котеку и экспериментировать со своим телом. В Финляндии, например, в проекте принял участие член парламента, а в Нарве в нем уже участвуют пятеро смелых мужчин. Следующим летом мы планируем открыть выставку фотографий в залах галереи NART, и пока еще есть несколько свободных мест для участия. Если вы знаете человека из Нарвы, который может быть заинтересован, пожалуйста, свяжитесь с Кеннетом: +358 457 342 9284 (Telegram), info@kenbam.com, www.kenbam.com.
Недавно Кеннет получил государственную премию Финляндии за работу „Johan“ и мы знаем, что будучи резидентом НАРТа он делает важную работу! Мы признаем тех смелых людей, которые открыты для экспериментов наших художников, и будем надеяться, что все остальные будут уважать их смелость и отвагу!