Готов обнажиться? Финский фотохудожник ищет в Нарве смелых мужчин для участия в выставке

Традиция использования котеки пришла из Папуа-Новой Гвинеи, но Кеннет пытается это переосмыслить. Он изображает северных мужчин, которые готовы сделать котеку и экспериментировать со своим телом. В Финляндии, например, в проекте принял участие член парламента, а в Нарве в нем уже участвуют пятеро смелых мужчин. Следующим летом мы планируем открыть выставку фотографий в залах галереи NART, и пока еще есть несколько свободных мест для участия. Если вы знаете человека из Нарвы, который может быть заинтересован, пожалуйста, свяжитесь с Кеннетом: +358 457 342 9284 (Telegram), info@kenbam.com, www.kenbam.com.