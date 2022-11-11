ВИДЕО | Вслед за Харламовым из Comedy Club уходят (как бы) все

„Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведем Comedy. Ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести Comedy“, — говорит в кадре Павел Воля. Его слова поддержали

Тимур Батрудинов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Константин Бутусов и другие... Кроме Андрея Бебуришвили, который ранее объявлялся вторым ведущим программы.