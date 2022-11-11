11.11.2022, 11:30
ВИДЕО | Вслед за Харламовым из Comedy Club уходят (как бы) все(3)
ФОТО: Youtube
Резиденты Comedy Club опубликовали видеообращение в Telegram-канале проекта с заявлением, что не будут участвовать в шоу после ухода Гарика Харламова.
„Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведем Comedy. Ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести Comedy“, — говорит в кадре Павел Воля. Его слова поддержали
Тимур Батрудинов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Константин Бутусов и другие... Кроме Андрея Бебуришвили, который ранее объявлялся вторым ведущим программы.
Собственно, появление последнего в ролике намекает на то, что вся история с уходом Харламова — многосерийная пиар-акция.