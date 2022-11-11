Шоубиз
11.11.2022, 11:30

ВИДЕО | Вслед за Харламовым из Comedy Club уходят (как бы) все

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Павел Воля
Павел Воля
ФОТО: Youtube

Резиденты Comedy Club опубликовали видеообращение в Telegram-канале проекта с заявлением, что не будут участвовать в шоу после ухода Гарика Харламова.

„Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведем Comedy. Ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести Comedy“, — говорит в кадре Павел Воля. Его слова поддержали
Тимур Батрудинов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Константин Бутусов и другие... Кроме Андрея Бебуришвили, который ранее объявлялся вторым ведущим программы.

Собственно, появление последнего в ролике намекает на то, что вся история с уходом Харламова — многосерийная пиар-акция.

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