ВИДЕО | Экоактивисты опять приклеили себя в музее, но на этот раз ничего не облили и не сломали

В социальных сетях представители движения „Последнее поколение“ опубликовали видео с места инцидента. „Я приклеила себя сюда, потому что наше правительство ведет нас в такое будущее“, — показывает в ролике на скелет активистка, заявляя, что шаги правительства подталкивают людей к вымиранию.