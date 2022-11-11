11.11.2022, 13:30
ВИДЕО | Экоактивисты опять приклеили себя в музее, но на этот раз ничего не облили и не сломали(1)
ФОТО: Twitter
Австрийские экоактивисты приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в музее естественной истории в Вене. Об этом представители движения заявили в „Твиттере“.
В социальных сетях представители движения „Последнее поколение“ опубликовали видео с места инцидента. „Я приклеила себя сюда, потому что наше правительство ведет нас в такое будущее“, — показывает в ролике на скелет активистка, заявляя, что шаги правительства подталкивают людей к вымиранию.
После прибытия в музей полиции активистов отклеили от подиума. Скелет динозавра не пострадал.
В частности, уже не впервые протестующие активисты требуют снизить скорость на автобанах в стране до 100 км/ч.