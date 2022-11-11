11.11.2022, 15:30
Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле(5)
ФОТО: Instagram
Певица Алла Пугачева рассказала в своем Instagram, что посетила концерт певицы Zivert в Израиле.
Примадонна опубликовала фото, на котором позирует в темных очках на концертной площадке. „Красивая, талантливая и умная певица Zivert как всегда покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве! Браво!“ — написала звезда в личном блоге.
Ранее Пугачеву заметили на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Певица посетила мероприятие 16 октября. После этого Примадонна сравнила встречу с музыкантом со „светом в конце тоннеля“.