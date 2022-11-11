Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле

Примадонна опубликовала фото, на котором позирует в темных очках на концертной площадке. „Красивая, талантливая и умная певица Zivert как всегда покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве! Браво!“ — написала звезда в личном блоге.