Депутат Рийгикогу, бывший министр МВД, звезда радиоэфиров. Смотри, кто пришел на премьеру „Жены Чайковского“(1)
В четверг 10 ноября в Coca Cola Plaza прошла премьера фильма российского оппозиционного режиссера Кирилла Серебренникова „Жена Чайковского“. Bublik предлагает вам фотогалерею с этого события.
На премьере были замечены депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски, бывший министр МВД Андрес Анвельт, ведущая „Радио 4“ Екатерина Вайсер и многие другие поклонники качественного кино.
Фильм рассказывает о непростых взаимоотношениях великого русского композитора (в его роли звезда „Интернов“ американец Один Байрон) и его супруги Антонины Милюковой (ее роль исполняет знакомая по сериалу „Чики“ Алена Михайлова), которая постепенно впадает в безумие. Свою роль в фильме сыграла и уроженка Эстонии Юлия Ауг.
Фильм стал заметным явлением конкурсной программы Каннского кинофестиваля (в первую очередь потому что публика ожидала скандала из-за национальности режиссера и натуралистичности съемок). Эстония станет первой страной, где фильм можно будет увидеть в широком прокате (билеты можно купить ЗДЕСЬ).