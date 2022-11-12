Рикошет: Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу фильма, во время съемок которого он убил человека

В иске указаны специалист по оружию на съемках фильма Ханна Гутьеррес-Рид, помощник режиссера Дейв Холлз, который передал пистолет Болдуину, а также реквизитор Сара Закри, „главный поставщик оружия и боеприпасов на съемочную площадку“ Сет Кенни.

Как отмечается, Болдуин обвиняет их в халатности и неисполнении обязанностей по поддержанию безопасности на съемочной площадке. Он ссылается на улики, которые обнародовали ФБР и полиция.

Ранее сообщалось, что следствие закрыло дело о стрельбе на съемках фильма „Раст“ с участием Болдуина. До этого стало известно, что семья Галины Хатчинс заключила мировое соглашение с выстрелившим в женщину Болдуином. Съемки ленты возобновятся в январе 2023 года.