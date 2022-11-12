12.11.2022, 12:30
Разин не виноват: озвучена официальная причина смерти основателя „Ласкового мая“ Сергея Кузнецова
ФОТО: Youtube
Основатель группы „Ласковый май“ и музыкант Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. Еще в начале дня артист радовался после сольного концерта, а в конце — упал на пол и больше не вставал, — напоминает Womanhit.
В эфире шоу с Андреем Малаховым стало известно, почему скончался Кузнецов.
У звезды оторвался тромб. Врачи не смогли бы спасти Сергея, даже если бы находились рядом.
А после вскрытия медики сообщили, что здоровье музыканта стало ухудшаться из-за перенесенного еще год назад коронавируса. „Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, застрявший в кровеносных сосудах сердечной мышцы на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Коронавирусом Сергей Кузнецов переболел около года назад“, — отметил звукорежиссер Олег Андреев.