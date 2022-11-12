На руинах домов в Украине появились новые рисунки Бэнкси

Граффити Бэнкси на разрушенном доме в Бородянке. Британский уличный художник подтвердил, что это его работа и опубликовал в инстаграме несколько ее фотографий. Это первая известная работа художника после начала войны в Украине. Бородянка особенно сильно пострадала от российских авиаударов в первые несколько недель полномасштабной войны в Украине.