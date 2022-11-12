На руинах домов в Украине появились новые рисунки Бэнкси(7)
Самый загадочный британский уличный художник Бэнкси проник в Украину и на развалинах домов сделал новые работы. Авторство одного рисунка он подтвердил, ещё два настолько похожи по стилю, что и их без раздумий приписывают ему.
Граффити Бэнкси на разрушенном доме в Бородянке. Британский уличный художник подтвердил, что это его работа и опубликовал в инстаграме несколько ее фотографий. Это первая известная работа художника после начала войны в Украине. Бородянка особенно сильно пострадала от российских авиаударов в первые несколько недель полномасштабной войны в Украине.
На другом доме в Бородянке ребенок бросает на пол мужчину в форме для восточных единоборств (которыми увлекается Владимир Путин).
И ещё один рисунок предположительно Бэнкси — гимнастка в бондаже — обнаружен в Ирпене, где также в первые недели войны шли ожесточённые бои.