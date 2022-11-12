Жерар Депардье уходит из России

„Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам“, — пояснил собеседник агентства.

При этом Фрилли подчеркнул, что решение „ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из-за кризиса на Украине“.

Также он заявил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье „Нормандия — Неман“, который Депардье намеревался снимать в Калининградской области как российско-французский проект. „После начала кризиса французская сторона вышла из проекта, но мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным образом“, — сказал Фрилли.

Французский актер Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство. Как утверждалось, паспорт ему лично вручил Владимир Путин.

В марте 2022 года актер выступил против войны в Украине, осудив „безумные“ действия президента РФ. В ответ в Кремле сказали, что Депардье „скорее всего, не полностью понимает, что происходит“. В Госдуме предлагали лишить актера российского гражданства.