13.11.2022, 10:57
В парижском аэропорту умер прототип героя Тома Хэнкса из фильма „Терминал“
ФОТО: | AFP
Иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил режиссера Стивена Спилберга на создание фильма „Терминал“, скончался в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, передает Le Monde.
Источник агентства сообщил, что Карими Насери умер в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель.
В отличие от своего кинодвойника, Карими Насери обладал статусом беженца с видом на жительство и мог спокойно выходить с территории аэропорта. Кроме того, в отличие от Виктора Наворски, героя фильма, он был обеспечен деньгами, так как получил гонорары после выхода фильма. Впоследствии он растратил эти деньги и вернулся в аэропорт. При нем нашли несколько тысяч евро, уточняет издание.