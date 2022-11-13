В парижском аэропорту умер прототип героя Тома Хэнкса из фильма „Терминал“

В отличие от своего кинодвойника, Карими Насери обладал статусом беженца с видом на жительство и мог спокойно выходить с территории аэропорта. Кроме того, в отличие от Виктора Наворски, героя фильма, он был обеспечен деньгами, так как получил гонорары после выхода фильма. Впоследствии он растратил эти деньги и вернулся в аэропорт. При нем нашли несколько тысяч евро, уточняет издание.