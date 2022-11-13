Кино
13.11.2022, 10:57

В парижском аэропорту умер прототип героя Тома Хэнкса из фильма „Терминал“

 
Karimi
Karimi
ФОТО: STEPHANE DE SAKUTIN | AFP

Иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил режиссера Стивена Спилберга на создание фильма „Терминал“, скончался в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, передает Le Monde.

Источник агентства сообщил, что Карими Насери умер в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель.

В отличие от своего кинодвойника, Карими Насери обладал статусом беженца с видом на жительство и мог спокойно выходить с территории аэропорта. Кроме того, в отличие от Виктора Наворски, героя фильма, он был обеспечен деньгами, так как получил гонорары после выхода фильма. Впоследствии он растратил эти деньги и вернулся в аэропорт. При нем нашли несколько тысяч евро, уточняет издание.

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