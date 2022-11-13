Иосиф Пригожин попросил оставить в покое вернувшегося в Россию Меладзе

Пригожин призвал „оставить в покое“ людей, которые вернулись на родину. Она напомнил, что Меладзе — гражданин РФ. По мнению продюсера, неправильно делать „из артистов заложников“.

„Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!“ — объяснил Пригожин.