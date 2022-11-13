13.11.2022, 13:00
Иосиф Пригожин попросил оставить в покое вернувшегося в Россию Меладзе(14)
ФОТО: Youtube
Продюсер Иосиф Пригожин заступился за вернувшегося в Россию музыканта Валерия Меладзе. Это он заявил в беседе с „Пятым каналом“.
Пригожин призвал „оставить в покое“ людей, которые вернулись на родину. Она напомнил, что Меладзе — гражданин РФ. По мнению продюсера, неправильно делать „из артистов заложников“.
„Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!“ — объяснил Пригожин.
Продюсер считает, что на данный момент в России необходимо приложить максимум усилий к консолидации творческих людей. „Если они хотят домой и понимают правила“, — уточнил Пригожин.