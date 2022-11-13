Шоубиз
13.11.2022, 13:00

Иосиф Пригожин попросил оставить в покое вернувшегося в Россию Меладзе

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Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
ФОТО: Youtube

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за вернувшегося в Россию музыканта Валерия Меладзе. Это он заявил в беседе с „Пятым каналом“.

Пригожин призвал „оставить в покое“ людей, которые вернулись на родину. Она напомнил, что Меладзе — гражданин РФ. По мнению продюсера, неправильно делать „из артистов заложников“.

„Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!“ — объяснил Пригожин.

Продюсер считает, что на данный момент в России необходимо приложить максимум усилий к консолидации творческих людей. „Если они хотят домой и понимают правила“, — уточнил Пригожин.

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