Звезда 90-х Александр Айвазов с инфарктом попал в реанимацию
Звезда 1990-х певец и композитор Александр Айвазов стал участником нового сезона шоу „Суперстар!“. Но после первого же выпуска об исполнителе появились тревожные новости. У Александра возникли проблемы со здоровьем: после обследования врачи диагностировали у него инфаркт и срочно прооперировали, — сообщает Super.
Об этом Айвазов рассказал в эфире НТВ — спустя неделю после госпитализации. „Я попал в больницу, у меня были симптомы и я передвигался сам. Такие болезни, как инфаркт, они всегда, как я узнал, случаются внезапно. Для этого не надо болеть какое-то количество времени. Слава богу, вовремя мы поехали в больницу, причем я был сам за рулем. Даже думал, что будет просто обследование и поеду дальше. Тем не менее через час я уже лежал на операционном столе. Благо все хорошо сделали и я уже был вчера выписан. Слава богу, могу продолжить участвовать в проекте, и завтра я снова на сцене“, — рассказывает артист.
Ведущий программы „Центральное телевидение“ Вадим Такменев поинтересовался у Айвазова: мол, не из-за шоу ли все мы его чуть не потеряли, не на нервной ли почве артист схлопотал себе инфаркт. Автор народного хита „Лилии“ ответил, что вряд ли всему виной „скандалы, интриги, расследования“. Среди возможных причин певец назвал недавно перенесенный коронавирус, интенсивные занятия спортом, которые он возобновил в процессе подготовки к шоу, и курение. „Много факторов, — резюмирует Айвазов. — кстати, инфаркт заставил меня бросить курить“.