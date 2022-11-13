Звезда 90-х Александр Айвазов с инфарктом попал в реанимацию

Об этом Айвазов рассказал в эфире НТВ — спустя неделю после госпитализации. „Я попал в больницу, у меня были симптомы и я передвигался сам. Такие болезни, как инфаркт, они всегда, как я узнал, случаются внезапно. Для этого не надо болеть какое-то количество времени. Слава богу, вовремя мы поехали в больницу, причем я был сам за рулем. Даже думал, что будет просто обследование и поеду дальше. Тем не менее через час я уже лежал на операционном столе. Благо все хорошо сделали и я уже был вчера выписан. Слава богу, могу продолжить участвовать в проекте, и завтра я снова на сцене“, — рассказывает артист.