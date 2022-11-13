ВИДЕО | Мадонна показала фанатам, как пьет из собачьей миски(6)
Поведение Мадонны дает фанатам все больше поводов для беспокойства о ее ментальном здоровье. Конечно, к эпатажу поклонникам поп-королевы не привыкать, но у всего есть разумные границы, пишет Super.
И на этот раз они точно остались где-то далеко позади: в последнем видео звезда лакает воду из собачьей миски под классическую панк-композицию „ I Wanna Be Your Dog“ («Хочу быть твоим псом“) Игги Попа.
„Нелегко быть твоим поклонником. Ты была иконой, но теперь в том, что ты делаешь, к сожалению, нет ни капли стиля“, — пишет один комментатор. „Это бессмыслица. Никакой глубины. Это не искусство. Ты разрушаешь культовый образ Мадонны!“ — возмущается другой.
Напомним, за последние две недели 64-летняя певица успела выложить в Инстаграм (запрещен в РФ) фото с голой грудью, а также видео, на котором она зачитывает под фонограмму крайне жесткий рэп-трек исполнителя Baby Keem. Последнее выступление расстроило не только ее фанатов, но и легенду хип-хопа 50 Cent. А с этим парнем шутки плохи!