Пол Маккартни продал гитару за $77 тыс. в поддержку Украины(2)
На трехдневном аукционе Julien's продали гитару экс-битла Пола Маккартни за $77 тыс. Вырученные деньги пойдут на поддержку пострадавших в российско-украинской войне. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Помимо этого, Julien's выручил $31 тыс. на продаже гитары гитариста Guns N' Roses Cлэша и более $11 тыс. — мексиканской группы Maná.
Летом 2022 года производитель Gibson выпустил ограниченную серию электрогитар, окрашенных в цвета украинского флага, и начал сотрудничать с мировыми звездами, которые выступили с этими гитарами на своих концертах. Помимо Маккартни, Слэша и группы Maná, идею Gibson поддержали основатель Chic Найл Роджерс, коллективы My Chemical Romance и The Rolling Stones, а также актер Джейсон Момоа.
Аукцион завершится вечером 13 ноября, где будут реализованы свыше 1.5 тыс. лотов, которые ранее принадлежали Курту Кобейну, Джону Леннону, Мадонне и другим.