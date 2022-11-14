Пол Маккартни продал гитару за $77 тыс. в поддержку Украины

Помимо этого, Julien's выручил $31 тыс. на продаже гитары гитариста Guns N' Roses Cлэша и более $11 тыс. — мексиканской группы Maná.

Летом 2022 года производитель Gibson выпустил ограниченную серию электрогитар, окрашенных в цвета украинского флага, и начал сотрудничать с мировыми звездами, которые выступили с этими гитарами на своих концертах. Помимо Маккартни, Слэша и группы Maná, идею Gibson поддержали основатель Chic Найл Роджерс, коллективы My Chemical Romance и The Rolling Stones, а также актер Джейсон Момоа.