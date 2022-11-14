Режиссер Алессандра Джунтини о новогоднем проекте Русского театра: „Детская скандинавская литература возвращает читателей к природе“
Режиссер Алессандра Джунтини принялась за работу над новогодним спектаклем для детей в Русском театре, премьера которого запланирована уже на 3 декабря. Впервые в Эстонии зрителям будут представлены герои норвежских сказок Руне Белсвика, Простодурсен и его друзья. Нам удалось поговорить с режиссером как раз перед началом репетиций.
Алессандра, расскажите, это первая сказка, которую вы ставите на сцене?
Да, это первый опыт. Хотя Полина Стружкова (куратор новогодних спектаклей в Русском театре – ред.) настаивает на том, что это не сказка, а повесть!.. Пусть будет сказочная повесть. Я работала со сказками Гоцци, а образование у меня, скорее, психологического театра, училась в Санкт-Петербурге. Я всегда стараюсь отойти от „бытового театра“, очень слежу за поэтическим языком сцены. В сказке как раз нахожу это поле, где могу много позволить себе придумать.
Как вы познакомились с Простодурсеном и почему выбрали именно его для новогоднего спектакля?
Мы долго обсуждали это с куратором проекта. Очень много материала перебирали, но я вовремя вспомнила о Простодурсене - у меня растет дочь, и я часто читаю с ней сказки. Думаю, многие родители, да и дети согласятся с тем, что скандинавские сказки вообще — это совершенно особенный волшебный мир. И само название „Простодурсен и зима от начала до конца“ - очень подходит для декабрьских представлений! Большим вопросом было, как решить проблему трех почти самостоятельных частей произведения - для одного спектакля это было бы тяжеловато. Выбрать что-то одно, отказавшись от такого объема качественного материала, было жаль, поэтому постепенно мы выработали идею включения трех пространств театра - Большого и Малого залов и сцены RING, а также решили задействовать как можно больше актеров. Плюс, все истории предназначены для детей разного возраста.
Мне очень радостно от того, что самим артистам нравится материал! Нет никаких стереотипных интонаций, мол, это же елки! Качественного европейского театра для детей сейчас не так много, поэтому „Простодурсен“ нам особенно дорог.
Как вы охарактеризуете детскую скандинавскую литературу?
Детская скандинавская литература способна возвращать читателей к истокам, к природе. Она вся рассказывает о сказочных существах, не поймешь, кто это, человекоподобные животные или кто-то другой. Вспомните муми-троллей, например, там есть и лесные существа, эльфы, снорки. У них всех сильная связь с природой, тогда как люди все больше и больше эту связь теряют, теряя при этом и себя... Возвращение к несколько „наивным“ взглядам на мир, детским эмоциям, природной радости очень правильно „приземляет“.
Вам какой персонаж из сказок о Простодурсене близок?
Хороший вопрос! Мне они все очень симпатичны. Хотя по своей природе, наверно, мне ближе всего Утенок.
Какой спектакль ждать на Большой сцене? Чем удивлять будете?
Он не будет чисто музыкальным, хотя музыка в сказках очень важна с точки зрения настроя на праздничные эмоции. Будут прекрасные песни от персонажа Октавии. А роль рассказчика возьмет на себя сама Река, протекающая в Приречной стране. Так со зрителями будет разговаривать сама Природа.
Подробная информация и билеты на сайте: https://veneteater.ee/show/prostodursen-zima-ot-nachala-do-kontsa.html