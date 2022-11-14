Режиссер Алессандра Джунтини о новогоднем проекте Русского театра: „Детская скандинавская литература возвращает читателей к природе“

Алессандра, расскажите, это первая сказка, которую вы ставите на сцене?

Да, это первый опыт. Хотя Полина Стружкова (куратор новогодних спектаклей в Русском театре – ред.) настаивает на том, что это не сказка, а повесть!.. Пусть будет сказочная повесть. Я работала со сказками Гоцци, а образование у меня, скорее, психологического театра, училась в Санкт-Петербурге. Я всегда стараюсь отойти от „бытового театра“, очень слежу за поэтическим языком сцены. В сказке как раз нахожу это поле, где могу много позволить себе придумать.

Как вы познакомились с Простодурсеном и почему выбрали именно его для новогоднего спектакля?

Мы долго обсуждали это с куратором проекта. Очень много материала перебирали, но я вовремя вспомнила о Простодурсене - у меня растет дочь, и я часто читаю с ней сказки. Думаю, многие родители, да и дети согласятся с тем, что скандинавские сказки вообще — это совершенно особенный волшебный мир. И само название „Простодурсен и зима от начала до конца“ - очень подходит для декабрьских представлений! Большим вопросом было, как решить проблему трех почти самостоятельных частей произведения - для одного спектакля это было бы тяжеловато. Выбрать что-то одно, отказавшись от такого объема качественного материала, было жаль, поэтому постепенно мы выработали идею включения трех пространств театра - Большого и Малого залов и сцены RING, а также решили задействовать как можно больше актеров. Плюс, все истории предназначены для детей разного возраста.

Мне очень радостно от того, что самим артистам нравится материал! Нет никаких стереотипных интонаций, мол, это же елки! Качественного европейского театра для детей сейчас не так много, поэтому „Простодурсен“ нам особенно дорог.

Как вы охарактеризуете детскую скандинавскую литературу?