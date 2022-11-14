После госпитализации Марина Дюжева обиделась на то, что это стало известно публике

По данным канала, 24 октября артистка упала на улице, получив перелом. После ей наложили лангету и провели операцию руки.

Сама актриса выразила недовольство тем, что эта информация попала в СМИ. „Есть такое понятие — врачебная тайна. Мне очень жаль, что её кто-то нарушил, я нарушать её не буду“, — сказала она.