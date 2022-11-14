25 ноября в клубе Cathouse выступит известный рэпер FACE

Ранее Иван Дремин любил литературу и держался в стороне от сверстников. Теперь же каждое выступление амбициозного артиста - это энергетический взрыв и мощный выброс адреналина. Вас ждет что-то новое и искреннее! 25-го ноября в концертном клубе CatHouse. Билеты в предварительной продаже в кассах Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/face-271120-edasi-lukatud-261121-asendus-344785/