Ляйсан Утяшева ответила на очередные слухи о разводе с Павлом Волей

„Прочитали, что на фоне слухов об уходе [Гарика] Харламова из Comedy Club, что, кстати, неправда, мы разводимся“, — сказал Воля. „Не читайте желтую прессу“, — следом добавила Утяшева.

К слову, это не первая волна слухов о звёздном разводе. И почётным ведущим ТНТ то и дело приходится опровергать их. Предыдущий подобный случай был в марте этого года.