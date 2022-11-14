Шоубиз
14.11.2022, 15:30

Ляйсан Утяшева ответила на очередные слухи о разводе с Павлом Волей

 
Утяшева и Воля
Утяшева и Воля
ФОТО: Instagram

Телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала stories с комиком Павлом Волей на фоне слухов о разводе. Утяшева призвала подписчиков не читать желтую прессу, намекнув на то, что у супругов все хорошо.

„Прочитали, что на фоне слухов об уходе [Гарика] Харламова из Comedy Club, что, кстати, неправда, мы разводимся“, — сказал Воля. „Не читайте желтую прессу“, — следом добавила Утяшева.

К слову, это не первая волна слухов о звёздном разводе. И почётным ведущим ТНТ то и дело приходится опровергать их. Предыдущий подобный случай был в марте этого года.

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