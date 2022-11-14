В Художественном музее KUMU будет показана одна из интереснейших частных коллекций стран Балтии

Художественная коллекция Vitols Contemporary выделяется в контексте стран Балтии своим ясным и осознанным подходом. Владельцы художественного собрания, Ирина Витола и Марис Витолс, коллекционируют современное искусство Центральной и Восточной Европы начиная с 2000 года. В центре внимания латвийских коллекционеров − политические и социальные перемены, которые произошли в этом регионе, отличающемся культурным разнообразием, после падения Берлинской стены. Коллекция содержит более 1000 работ 150 с лишним авторов. На выставке демонстрируются произведения художников из Латвии, Румынии, Польши, России, Чехии, Литвы, Эстонии, Грузии, Словакии, Албании и Украины, и большинство из них созданы в течение последних 20 лет.

„Авторы отобранных для выставки произведений обратились к личным воспоминаниям, к семейному архиву, к жизни и культуре своей местности, к окружающей среде, к социальной динамике и к истории (искусства). На выставке представлено поэтичное отношение к многослойности памяти, что указывает на то, что память не бывает нейтральной. Возникновение диалогов – как региональных, так и между поколениями, − способствует понимаю того, насколько сложно устроена память, пониманию её влияния на социум, а также сложные и полные условностей взаимосвязи времени и нарративов“, − комментирует куратор выставки Эда Туулберг.

Выставку сопровождают книга и аудиогид. Аудиогид на эстонском и английском языке раскрывает контекст всех демонстрируемых на выставке произведений и взимосвязь с темой памяти. В книге на английском языке можно прочесть интервью с Ириной и Марисом Витолс, новеллу Маарьи Кангро и эссе Танела Рандера, в книге имеется также и каталог представленных на выставке произведений.

1 декабря, в 18.00, в рамках экскурсим в сопровождении куратора, состоится перформанс художника Гошки Мачуга, который является частью созданного им поизведения. В перформансе примут участие Кейти Кууспу и Лийза Сааремяэл.

Выставка открыта в галерее современного искусства KUMU до 9 апреля 2023 г.