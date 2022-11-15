ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне стартовал кинофестиваль „Темные ночи“(1)
В пятницу вечером был торжественно открыт 26-й кинофестиваль „Темные ночи“, который продлится с 11 по 27 ноября. В течение двух с половиной недель зрители смогут посмотреть более 450 фильмов из 75 стран.
Фестиваль открылся трагикомедией Леонида Прудовского „Мой сосед, Адольф“, в которой переживший холокост еврей начинает подозревать, что его сосед никто иной, как Адольф Гитлер. Ежегодно фильм для открытия фестиваля выбирается из программы приоритетной страны, которой ныне стал Израиль.
Впереди жителей и гостей Таллинна, Тарту и Ида-Вирумаа ожидает марафон из 232 полнометражных и 230 короткометражных работ из 75 стран. Для участия в главном конкурсе фестиваля было отобрано 23 фильма, которые поборются за главный приз размером 20 000 евро. Жюри возглавила венгерский режиссер Ильдико Эньеди – победитель „Золотого медведя“ и кандидат на „Оскар“. Рекордным для „Темных ночей“ станет количество премьер: в пяти конкурсных и 13 специальных программах состоится 78 мировых и 48 международных премьер.
„Стоит признать, что в этом году и мы были недалеки от того, чтобы попрощаться со зрителем – была опасность, что 26-й PÖFF станет последним, по крайней мере в качестве фестиваля категории А“, – написала директор фестиваля Тийна Локк в своей речи для каталога этого года. – Однако благодаря поддержке правительства республики мы чувствуем финансовую защищенность на будущий год. До тех пор нужно еще дожить, и сделать это мы сможем только вместе с вами. Дорогие кинолюбители и друзья PÖFF, возвращайтесь в кино и помогите тем самым PÖFF’у. Мы очень ждем вас!“.
В новой программе „Сливки фестивалей“ можно увидеть важнейшие фильмы года, в том числе фильм „Утама“ победителя международного конкурса „Сандэнса“, боливийца Алехандро Лоайса Гриси, фильм „Алкаррас“ лауреата „Золотого медведя“ Берлинского фестиваля, испанки Карлы Симон Пипо, фильм „Вся красота и кровопролитие“ американского режиссера и победителя „Золотого льва“ Венецианского кинофестиваля Лауры Пойтрас, фильм „Близко“ лауреата Гран-при Каннского кинофестиваля, бельгийца Лукаса Донта и много других кинокартин.
Также в программе многие фильмы, которые вскоре будут номинированы на „Оскар“, в том числе „Фабельманы“ Стивена Спилберга, „Банши Инишерина“ Мартина МакДона, „Кит“ Даррена Аронофски, „Решение уйти“ Пак-Чхан-ука и „Империя света“ Сэма Мендеса.
Новые специальные программы посвящены Лембиту Ульфсаку и Бруно Оя, а также фильмам движения сопротивления Беларуси и новому бразильскому кинематографу.
Ряд фильмов, представленных на фестивале, сняты на русском, украинском и белорусском языках либо оснащены субтитрами на русском языке.
Билеты на сеансы PÖFF можно приобрести на сайте фестиваля или на портале Piletilevi, а также в пунктах продажи билетов фестиваля, открытых в Таллинне в ТЦ Solaris и Apollo kino Coca-Cola Plaza, а также в Тарту в Kvartali keskus. В этом году PÖFF не повышал цены: билеты на фильмы из основной программы фестиваля стоят восемь евро и семь евро (льготные билеты). В продаже также абонементы „Волчий паспорт“ на 12, 25 и 40 билетов, а также „Паспорт мецената“ и паспорта Just Film и KinoFF.
Одновременно с PÖFF пройдут фестиваль детских и молодежных фильмов Just Film, фестиваль короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts, кинофестиваль в Ида-Вирумаа KinoFF и кинофорум Industry@Tallinn & Baltic Event.
Кинофестиваль „Темные ночи“ представляют Elisa, Nordic Hotel Forum и Toyota. Крупными спонсорами фестиваля стали Forus, National Geographic, Postimees и Cramo.