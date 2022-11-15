ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне стартовал кинофестиваль „Темные ночи“

Фестиваль открылся трагикомедией Леонида Прудовского „Мой сосед, Адольф“, в которой переживший холокост еврей начинает подозревать, что его сосед никто иной, как Адольф Гитлер. Ежегодно фильм для открытия фестиваля выбирается из программы приоритетной страны, которой ныне стал Израиль.

Впереди жителей и гостей Таллинна, Тарту и Ида-Вирумаа ожидает марафон из 232 полнометражных и 230 короткометражных работ из 75 стран. Для участия в главном конкурсе фестиваля было отобрано 23 фильма, которые поборются за главный приз размером 20 000 евро. Жюри возглавила венгерский режиссер Ильдико Эньеди – победитель „Золотого медведя“ и кандидат на „Оскар“. Рекордным для „Темных ночей“ станет количество премьер: в пяти конкурсных и 13 специальных программах состоится 78 мировых и 48 международных премьер.

„Стоит признать, что в этом году и мы были недалеки от того, чтобы попрощаться со зрителем – была опасность, что 26-й PÖFF станет последним, по крайней мере в качестве фестиваля категории А“, – написала директор фестиваля Тийна Локк в своей речи для каталога этого года. – Однако благодаря поддержке правительства республики мы чувствуем финансовую защищенность на будущий год. До тех пор нужно еще дожить, и сделать это мы сможем только вместе с вами. Дорогие кинолюбители и друзья PÖFF, возвращайтесь в кино и помогите тем самым PÖFF’у. Мы очень ждем вас!“.

В новой программе „Сливки фестивалей“ можно увидеть важнейшие фильмы года, в том числе фильм „Утама“ победителя международного конкурса „Сандэнса“, боливийца Алехандро Лоайса Гриси, фильм „Алкаррас“ лауреата „Золотого медведя“ Берлинского фестиваля, испанки Карлы Симон Пипо, фильм „Вся красота и кровопролитие“ американского режиссера и победителя „Золотого льва“ Венецианского кинофестиваля Лауры Пойтрас, фильм „Близко“ лауреата Гран-при Каннского кинофестиваля, бельгийца Лукаса Донта и много других кинокартин.