В России написали донос на детский спектакль(7)
Три недели назад в новосибирском „Первом театре“ состоялась премьера спектакля „Принцесса и людоед“. Некоторых зрителей возмутил выбор главного героя – принцессу сыграл мужчина с усами. Возмущенные зрители принялись писать доносы, негативные отзывы уже добрались до главы региона, — пишет „Курьер. Среда“.
„Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик с усами. Теперь в минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть и понять… есть ли в этом действе „пропаганда ЛГБТ“ или нет“, — с недоумением отметила режиссёр Полина Кардымон Она также посоветовала проверяющим прочитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли.
Режиссер подчеркнула, что и здесь в постановке нет ни одной актрисы. Там играют два главных актера, а также их „клоны“, которые исполняют различных персонажей, которых придумывают главные герои, в том числе принцессу.
Тем временем на ближайший спектакль, который должен состояться в воскресенье, все билеты проданы.