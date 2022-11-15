В России написали донос на детский спектакль

„Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик с усами. Теперь в минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть и понять… есть ли в этом действе „пропаганда ЛГБТ“ или нет“, — с недоумением отметила режиссёр Полина Кардымон Она также посоветовала проверяющим прочитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли.

Режиссер подчеркнула, что и здесь в постановке нет ни одной актрисы. Там играют два главных актера, а также их „клоны“, которые исполняют различных персонажей, которых придумывают главные герои, в том числе принцессу.

Тем временем на ближайший спектакль, который должен состояться в воскресенье, все билеты проданы.