В Казахстане отменили концерт поддержавшей войну Полины Гагариной

Выступление Гагариной в рамках ее тура „Обезоружена“ должно было состояться в Алма-Ате 14 февраля. Вскоре после его анонса в соцсетях начали появляться посты с критикой организаторов, которые „приглашают в Казахстан известную Z-артистку“.

Официально об отмене концерта пока не сообщалось, однако его анонс пропал с официального сайта Гагариной (копия страницы в кэше), с сайта организатора концерта и с сайтов крупных билетных агентств.

Полина Гагарина публично поддерживает действия России в Украине. 25 февраля она поставила лайк под постом Николая Баскова, в котором он назвал вторжение „миротворческой операцией“ и „самозащитой“. В середине марта она выступила на концерте в Лужниках, посвященном годовщине аннексии Крыма.