ФОТО | Майлис Репс ждет cедьмого ребенка?

„Я не хочу ничего говорить на эту тему сейчас“, — сказала Майлис в ответ на вопрос, указывает ли живот на фотографиях на радостные новости. Однако новость о ребенке, как сообщается, была подтверждена источниками, близкими к женщине.

Председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд пожелал Репс удачи через СМИ, но признал, что благословенный статус женщины не обсуждался в группе в связи с ее работой в Европарламенте или предстоящими выборами. „Если пресса уверена в этом и история правдива, это, конечно, хорошая новость, и мы настроены позитивно“.