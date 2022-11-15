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15.11.2022, 12:51

ФОТО | Майлис Репс ждет cедьмого ребенка?

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Mailis Repsi kohtuistung 25.10.2022
Mailis Repsi kohtuistung 25.10.2022
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Политик и бывший министр образования и науки Майлис Репс ждет седьмого ребенка, пишет Õhtuleht.

„Я не хочу ничего говорить на эту тему сейчас“, — сказала Майлис в ответ на вопрос, указывает ли живот на фотографиях на радостные новости. Однако новость о ребенке, как сообщается, была подтверждена источниками, близкими к женщине.

Председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд пожелал Репс удачи через СМИ, но признал, что благословенный статус женщины не обсуждался в группе в связи с ее работой в Европарламенте или предстоящими выборами. „Если пресса уверена в этом и история правдива, это, конечно, хорошая новость, и мы настроены позитивно“.

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