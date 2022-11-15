15.11.2022, 14:06
Юлию Ауг выселили из московской квартиры(29)
ФОТО: Youtube
Актрису Юлию Ауг выселили из московской квартиры решением суда, — сообщил телеграм-канал Mash. Заявитель — бывшая свекровь. Поводы — выступления против войны, „неуважение к старшим“ и отсутствие необходимости в квартире в связи с отъездом.
74-летняя москвичка рассказала: после смерти сына — экс-мужа Ауг — актриса перестала общаться с его семьёй. А после осуждения войны и возвращения в Эстонию и у самой семьи такое желание пропало.
Для российского суда таких аргументов оказалось достаточно, и он выписал Юлию Ауг и её дочь Полину Золотухину из квартиры.