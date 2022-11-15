Трагедия Джима Керри: ему запретили въезд в Россию

Джим Керри вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине высказался о действиях российского правительства в твиттере и нелестно выразился о президенте России Владимире Путине.

Писательница Маргарет Этвуд также поддержала Украину на митинге, который прошел в Торонто. Она является одной из наиболее известных современных англоязычных писательниц, лауреатом многочисленных премий. Писательница четыре раза становилась финалисткой Букеровской премии. По ее роману-антиутопии „Рассказ служанки“ был снял популярный одноименный сериал.

Кроме того, под санкции попали актриса Кэтрин Винник и кинорежиссер и писатель Дэвид Безмозгис, а также внук Степана Бандеры, журналист Стефан Бандера.

Сильно ли страдает Джим Керри, узнав об этом решении, пока неизвестно.

Ограничения были введены „по принципу взаимности“, „в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра“ Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков, бизнесменов, экспертов, журналистов и деятелей культуры. Ранее Канада ввела санкции в отношении 1 400 россиян, в том числе политиков и бизнесменов.