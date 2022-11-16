ЭКСКЛЮЗИВ | Макс Барских: „Почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление России от их тирана“(15)
17 декабря в Таллинн с концертом приедет известный украинский певец Макс Барских. Билеты ЗДЕСЬ. Журналист rusDelfi Алина Захарова поговорила с Максом перед его приездом в Эстонию о самых больших переживаниях артиста в данный момент. Читайте ниже!
— Макс, расскажите из чего сейчас состоит ваш день?
— В целом мой день состоит из тех же привычных действий, что и до войны. Переезды из города в город, студия, где я пишу музыку, выступления… Только расстояния между концертами стали длиннее. Практически все процессы сейчас занимают больше времени, так как многие люди из моей команды находятся в разных странах и городах.
— С кем вы приедете в Таллинн и что планируете делать у нас?
— Я люблю Таллинн, в этом городе у меня часто открывалось вдохновение. Это место больших хитов. Именно здесь была написана песня „Туманы“.
Я приеду с музыкой и частицей Украины. Знаю, что моего концерта ждут многие люди уже очень давно. Ранее несколько концертов были перенесены из-за ковида, но наконец-то мы увидимся. Не люблю отмены концертов, это всегда оставляет неприятное послевкусие чего-то, что не исполнилось. Поэтому этот концерт для меня очень важен. Зритель должен получить мою энергию!
Быть может, на концерте в Таллине ко мне присоединится украинская певица ETOLUBOV и мы исполним новую песню „Римую“. Она посвящена влюбленным украинским мужчинам и женщинам, которые 8 месяцев подряд могут видеть друг друга лишь через экран телефона.
— Ваш концерт будет благотворительным?
— Все мои концерты до конца войны благотворительны. С любого своего выступления мы отчисляемый деньги для ЗСУ. Это очень важно. У нас в Украине связь мирных людей и военных стала необходимым делом каждого дня. Мы знаем, что наши войны - это наши защитники. А мы, в свою очередь, должны делать все возможное для того, чтобы они были обеспечены необходимым для защиты Украины.
Если честно, благотворительность - это то, почему я все еще нахожу в себе силы петь и ездить с концертами в столь сложное время. Ведь, откровенно, сейчас, когда ежедневно российское правительство убивает украинцев, проводя геноцид, не до веселья. Но, с другой стороны, именно сейчас наблюдается подъем Украины в каждом украинском сердце. Когда, как не сегодня, должна звучать украинская песня? А это большая цель!
— Вы перечислили в благотворительные фонды значительную сумму. Сейчас фонды так же сильно нуждаются в помощи, если да, то в какой? Собираетесь вы и дальше отдавать деньги на благотворительность?
— Многие украинцы остались без дома и крова, без теплых вещей, и все это в канун зимнего сезона. В стране нет света, ведь русские ежедневно забрасывают своими ракетами наши объекты критической инфраструктуры.
Да, война продолжается и длится она очень долго, иногда кажется - вечность. Как думаете, на какие деньги сейчас могут жить простые люди? Всем очень нелегко, помогать необходимо, ведь не бывает маленькой помощи.
— За рубежом есть много русскоязычных людей, которые родились и выросли в Европе, у них европейский паспорт и своя русскоязычная община, которая, конечно, против режима. Правильно ли то, что в Украине некоторые рупоры страны - артисты, не разделяют понятия российский и русский, начинают нападать на русский язык?
— Я скажу очень конкретно. То, что сделало и продолжает делать российское правительство, отбрасывает тень на всех русских и нивелирует их культурное наследие. Таковы реалии и результат жестокой вероломной войны России против украинского народа. Сейчас мало кто будет искать хорошего русского, пока гибнет украинский народ, но… Русские сами должны себя найти и спасти от позора, как минимум для будущего своих детей. Они должны делать поступки, а не отсиживаться, ожидая результата. Это война обязательно разрушит режим Путина. Но вот только почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление России от их тирана. Может быть, русским по всему миру стоит чуть поработать для самих же себя, ради детей и чести?
Когда закончится война, взгляды людей в мире будут очень скрупулезно рассматривать российских граждан, желая понять, что привело их к такому тихому животному согласию и искренней поддержке и любви своего президента.
Что же касается языка, то пока идет война, о нем не может быть и речи. Дальше все будет зависеть от тех поступков, которые все же, я надеюсь, смогут сделать русские люди, чтобы показать, что они не отождествление России вчерашнего дня. Но это будет в будущем. Сейчас об этом сложно рассуждать…
— Что успели переосмыслить за время войны, поменялось ли мнение о ком-то, о чем-то?
— Я очень счастлив, что мне удалось быть полезным своей стране. Я счастлив, что сейчас моя песня прежде всего говорит о времени, в котором живет Украина. Это невероятно ценное предназначение, я не выбирал его, но оно выбрало меня.
— С кем из известных людей вы еще общаетесь в России? Кто из оставшихся там на ваш взгляд самый „адекватный“?
— У меня нет друзей в России, поэтому не с кем общаться.
— Что вы ответите на сообщения российских СМИ о том, что вы продолжаете работать на корпоративах в России?
— Я знаю, что сумел нанести реальный урон рашистской пропаганде, поэтому этим людям ничего не остается, как создавать вымыслы своего больного воображения. Меня это не беспокоит, точно так же, как не беспокоит врача бредни больных и буйных людей в платах псих лечебницы. Война когда-нибудь закончится, как и Путин со всеми своими пропагандистами. Время покажет, где будут все эти бесстыжие взрослые люди, которые принесли столько вреда нашей стране своими злыми языками.
— Ваша песня „Буде весна“ разлетелась по соцсетям и стала очень популярной, вы уже что-то запланировали себе на эту весну, как далеко вообще планируете свою жизнь?
— „Буде весна“ действительно стала песней этой войны. Я написал ее на 3 день вторжения, когда еще очень сложно было осознать, что мир навсегда стал другим. Но я знаю, что наша весна уже близко!