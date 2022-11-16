ЭКСКЛЮЗИВ | Макс Барских: „Почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление России от их тирана“

Если честно, благотворительность - это то, почему я все еще нахожу в себе силы петь и ездить с концертами в столь сложное время. Ведь, откровенно, сейчас, когда ежедневно российское правительство убивает украинцев, проводя геноцид, не до веселья. Но, с другой стороны, именно сейчас наблюдается подъем Украины в каждом украинском сердце. Когда, как не сегодня, должна звучать украинская песня? А это большая цель!

— Все мои концерты до конца войны благотворительны. С любого своего выступления мы отчисляемый деньги для ЗСУ. Это очень важно. У нас в Украине связь мирных людей и военных стала необходимым делом каждого дня. Мы знаем, что наши войны - это наши защитники. А мы, в свою очередь, должны делать все возможное для того, чтобы они были обеспечены необходимым для защиты Украины.

Быть может, на концерте в Таллине ко мне присоединится украинская певица ETOLUBOV и мы исполним новую песню „Римую“. Она посвящена влюбленным украинским мужчинам и женщинам, которые 8 месяцев подряд могут видеть друг друга лишь через экран телефона.

Я приеду с музыкой и частицей Украины. Знаю, что моего концерта ждут многие люди уже очень давно. Ранее несколько концертов были перенесены из-за ковида, но наконец-то мы увидимся. Не люблю отмены концертов, это всегда оставляет неприятное послевкусие чего-то, что не исполнилось. Поэтому этот концерт для меня очень важен. Зритель должен получить мою энергию!

— Я люблю Таллинн, в этом городе у меня часто открывалось вдохновение. Это место больших хитов. Именно здесь была написана песня „Туманы“.

— С кем вы приедете в Таллинн и что планируете делать у нас?

— В целом мой день состоит из тех же привычных действий, что и до войны. Переезды из города в город, студия, где я пишу музыку, выступления… Только расстояния между концертами стали длиннее. Практически все процессы сейчас занимают больше времени, так как многие люди из моей команды находятся в разных странах и городах.

— Вы перечислили в благотворительные фонды значительную сумму. Сейчас фонды так же сильно нуждаются в помощи, если да, то в какой? Собираетесь вы и дальше отдавать деньги на благотворительность?

— Многие украинцы остались без дома и крова, без теплых вещей, и все это в канун зимнего сезона. В стране нет света, ведь русские ежедневно забрасывают своими ракетами наши объекты критической инфраструктуры.

Да, война продолжается и длится она очень долго, иногда кажется - вечность. Как думаете, на какие деньги сейчас могут жить простые люди? Всем очень нелегко, помогать необходимо, ведь не бывает маленькой помощи.

— За рубежом есть много русскоязычных людей, которые родились и выросли в Европе, у них европейский паспорт и своя русскоязычная община, которая, конечно, против режима. Правильно ли то, что в Украине некоторые рупоры страны - артисты, не разделяют понятия российский и русский, начинают нападать на русский язык?

— Я скажу очень конкретно. То, что сделало и продолжает делать российское правительство, отбрасывает тень на всех русских и нивелирует их культурное наследие. Таковы реалии и результат жестокой вероломной войны России против украинского народа. Сейчас мало кто будет искать хорошего русского, пока гибнет украинский народ, но… Русские сами должны себя найти и спасти от позора, как минимум для будущего своих детей. Они должны делать поступки, а не отсиживаться, ожидая результата. Это война обязательно разрушит режим Путина. Но вот только почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление России от их тирана. Может быть, русским по всему миру стоит чуть поработать для самих же себя, ради детей и чести?

Когда закончится война, взгляды людей в мире будут очень скрупулезно рассматривать российских граждан, желая понять, что привело их к такому тихому животному согласию и искренней поддержке и любви своего президента.