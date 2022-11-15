Музыка Валентина Сильвестрова прозвучит в трех концертных залах Эстонии
В рамках цикла концертов „AVASTA!“, посвященного в этом году разным композиторам, на этой неделе можно будет услышать сочинения одного из самых известных современных украинских композиторов Валентина Сильвестрова. Концерты, приуроченные к 85-летнему юбилею маэстро, пройдут в трех концертных залах Eesti Kontsert – в Тарту, Йыхви и Таллинне. Музыку исполнит пианист Хандо Нахкур.
Валентин Сильвестров считается одним из самых известных современных украинских композиторов. Его красивая, слегка меланхоличная и спокойная музыка идеально отражает нынешние непростые времена. Музыка Сильвестрова – это непрерывный поиск личностно-эмоциональной составляющей и отражения вечности. „Музыка – это песня мира о нем самом“ – утверждает Валентин Сильвестров.
В последние страшные месяцы войны музыка украинского композитора многократно звучала в различных концертных залах по всему миру. Музыканты и организаторы концертов доступными им средствами способствуют тому, чтобы украинская повестка дня постоянно значилась на первом плане во всем мире. Творческие пути самого композитора неоднократно пересекались с Эстонией: он несколько раз представлял свою музыку в нашей стране, а режиссером снятого в 2008 году документального фильма „Диалоги“ стал эстонец Дориан Супин. Украинский музыкант также связан творческими узами с Арво Пяртом, который назвал Сильвестрова самым интересным композитором современности, в их творческом развитии найдется немало точек соприкосновения, двух маэстро связывает единомыслие и дружба на всю жизнь.
На концерте прозвучат Багатели (Bagatelles op. 1–5) и „Отдаленная музыка“ (Entfernte Musik) Валентина Сильвестрова. „Багатели и „Отдаленная музыка“ – это импровизации мыслей и чувств, в центре которых – развитие чудесных мелодий во вневременном звуковом пространстве“, – добавляет пианист Хандо Нахкур. Концерты пройдут со вторника по четверг в концертных залах „Ванемуйне“ (15 ноября), Йыхви (16 ноября) и „Эстония“ (17 ноября).
Украинские беженцы могут посетить концерт бесплатно, получив билет в кассах концертных залов за час до начала программы на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины или карточка временного вида на жительство).