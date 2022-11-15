Музыка Валентина Сильвестрова прозвучит в трех концертных залах Эстонии

В последние страшные месяцы войны музыка украинского композитора многократно звучала в различных концертных залах по всему миру. Музыканты и организаторы концертов доступными им средствами способствуют тому, чтобы украинская повестка дня постоянно значилась на первом плане во всем мире. Творческие пути самого композитора неоднократно пересекались с Эстонией: он несколько раз представлял свою музыку в нашей стране, а режиссером снятого в 2008 году документального фильма „Диалоги“ стал эстонец Дориан Супин. Украинский музыкант также связан творческими узами с Арво Пяртом, который назвал Сильвестрова самым интересным композитором современности, в их творческом развитии найдется немало точек соприкосновения, двух маэстро связывает единомыслие и дружба на всю жизнь.