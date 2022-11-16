В январе титан прогрессивной музыки Dream Theater приедет в Таллинн(1)
Дважды номинант на премию „Грэмми“ и обладатель миллионных тиражей, титан прогрессивной музыки Dream Theater в октябре прошлого года выпустил свой 15-й студийный альбом „A View From The Top Of World“. В рамках мирового турне коллектив впервые за свою историю даст концерт в Таллинне – их выступление состоится 31 января 2023 года в концертном зале Alexela.
У пионеров прогрессивного металла Dream Theater – Джеймса Лабри (вокал), Джона Петруччи (гитары), Джордана Рудесса (клавишные), Джона Маянга (бас-гитара) и Майка Манджини (ударные) – самые преданные фанаты в мире. За годы своего существования коллектив продал 15 миллионов своих пластинок.
Dream Theater как раз находились в мировом туре в поддержку своего альбома „Distance Over Time“, в рамках которого они также отмечали 20-летие своего альбом „Scenes From A Memory“, когда мир парализовала пандемия. С этого момента Лабри обосновался в Канаде, остальные члены коллектива остались в Соединенных Штатах Америки. По воле судьбы именно в это время они закончили строительство своей DTHQ (Dream Theatre Headquarters), в которой есть студия звукозаписи, репетиционный зал, кабинет управления, склад для аппаратуры и творческая мастерская. Почва для творчества была самой благоприятной.
Поначалу Лабри писал музыку с остальными участниками коллектива через Zoom. 2021. В марте 2021 года он прилетел в Нью-Йорк, отсидел карантин и записал свой вокал тет-а-тет с Петручии. В завершение альбом был скреплен тонкими и продуманными сцепками, дополненными проверенным техническим мастерством. „A View From The Top Of The World“ – это лучшее музыкальное проявление Dream Theater.
„Нам просто нравится играть на наших инструментах“, – отмечает Петруччи. – „Это никогда никуда не исчезнет. Мне нравится быть творческим, писать и пользоваться этой частью меня. Мы смогли делать это на протяжении длительного времени, и мы не считаем это чем-то само собой разумеющимся. Всегда, когда мы встречаемся, мы знаем, что не должны обманывать ни себя, ни своих фанатов, поэтому нам приходится прилагать все больше и больше усилий“.
Dream Theater уже несколько десятилетий радуют фанатов своим творчеством. Альбом „Images and Words“ 1992 года стал золотым в США и попал в сотню лучших метал-альбомов в истории по версии журнала Rolling Stone. В 1999 году фанаты проголосовали за „Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory“ как за лучший альбом прогрессивного рока всех времен. В 2009 году альбом „Black Clouds & Silver Linings“ занял шестое место в Billboard 200, а альбомы „A Dramatic Turn of Events“ (2011) и „Dream Theater“ (2013) уверенно расположились в тройке лидеров чарта.
Но даже после сотен концертов, 15 миллионов проданных пластинок, различных церемоний награждения и почти сорока лет, проведенных вместе, Dream Theater по-прежнему смотрят вперед и в будущее. „К каждому альбому мы относимся так, как будто он у нас первый“, – говорит Лабри. – „Это прекрасное путешествие, и мы не намерены останавливаться“.
Турне по Северной Америке „Top Of The World Tour“ началось 28 октября с Аризоны и продлится до 14 декабря, завершившись во Флориде. В Эстонию Dream Theater приедут 31 января.
В рамках своего мирового турне „Top Of The World“ коллектив Dream Theater даст концерт в таллиннском концертном доме Alexela 31 января 2023 года. Предварительная продажа билетов будет происходить 15 и 18 ноября для тех, кто до 15 ноября был подписан на рассылку новостей от Live Nation Eesti. На новых подписчиков предварительная продажа не распространяется. В открытую продажу билеты поступят в 11:00 часов 18 ноября. Информацию о билетах можно получить в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi.