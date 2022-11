В январе титан прогрессивной музыки Dream Theater приедет в Таллинн

Dream Theater как раз находились в мировом туре в поддержку своего альбома „Distance Over Time“, в рамках которого они также отмечали 20-летие своего альбом „Scenes From A Memory“, когда мир парализовала пандемия. С этого момента Лабри обосновался в Канаде, остальные члены коллектива остались в Соединенных Штатах Америки. По воле судьбы именно в это время они закончили строительство своей DTHQ (Dream Theatre Headquarters), в которой есть студия звукозаписи, репетиционный зал, кабинет управления, склад для аппаратуры и творческая мастерская. Почва для творчества была самой благоприятной.

Поначалу Лабри писал музыку с остальными участниками коллектива через Zoom. 2021. В марте 2021 года он прилетел в Нью-Йорк, отсидел карантин и записал свой вокал тет-а-тет с Петручии. В завершение альбом был скреплен тонкими и продуманными сцепками, дополненными проверенным техническим мастерством. „A View From The Top Of The World“ – это лучшее музыкальное проявление Dream Theater.