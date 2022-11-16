ВИДЕО 18+ | „Все равно его люблю“: тигр порвал лицо Эдгарда Запашного

Страшными кадрами 46-летний дрессировщик поделился у себя в социальных сетях. В ролике видно, как Эдгард сидит в приемной у доктора, а та вытирает ему кровь с лица. У Эдгарда сильный подтек в области правого глаза, щеки, а также кровь во рту.

„Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу. Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится, сам виноват, моя ошибка“, — рассказал Запашный.

После этого он опубликовал ещё и видео, на котором ему зашивают раны. „Наложили 14 швов. Когтями Рой мне зацепил лоб,скулу и нос! Всё равно его люблю“, — резюмировал укротитель.

Эдгард Запашный занимается не только дрессурой, но и административными делами в качестве генерального директора Большого Московского государственного цирка. Кроме того, он выходит на арену не только с тиграми, но и появляется в других номерах — например, в качестве жонглёра. А в перерывах успевает рассуждать о войне в своём блоге и даже призывать к применению ядерного оружия, после чего позировать с тигрёнком по поводу всемирного Дня доброты.