Вдова Пьера Нарцисса собирается родить внука певца

Об этом женщина рассказала в последнем выпуске передачи „Битва экстрасенсов“, посвященном уходу певца из жизни. В ходе передачи Калачева обратилась к грузинской ясновидящей Лине Джебисашвили. „Линочка, ты увидела сына Пьера, Андре. Мы хотим с Андре… Он даст свою сперму, материал генетический“, — сказала экс-жена певца. Она призналась, что хочет девочку от Нарцисса.

Джебисашвили заявила, что если Калачева хочет сделать ЭКО таким образом, то от этой идеи стоит отказаться. „Что значит девочка от Нарцисса? У тебя уже есть одна девочка от его тела. У тебя будет другая девочка, но с его душой“, — заявила участница передачи.

Во время общения Валерии с ведьмой Ангелиной Изосимовой снова зашел вопрос о ребенке от сына Нарцисса. И эта участница уже поддержала экс-жену певца в ее необычном решении.

„Делаем маленького Нарцисску“, — заключила Валерия.

„Валерия действительно хочет зачать ребенка от Андре с помощью ЭКО. Он даст свое семя, биологический материал, а затем будет пересадка эмбрионов. Сын уже согласился, поэтому мы и не стали скрывать эту историю“, — прокомментировал ситуацию теперь уже бывший директор артиста Сергей Дворцов.

Он рассказал, что сын Пьера Нарцисса Андре живет в Камеруне и никогда не был в России. Ему 26 лет. Певец зачал его в молодом возрасте, а затем уехал из Камеруна в Россию. Сын объявился за несколько месяцев до ухода Пьера из жизни. Известно, что он увлекается футболом и внешне — „копия отца“.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. У него остановилось сердце во время операции. По словам вдовы, певец попал в больницу из-за подагры, которая „разъела“ его сердце, поджелудочную железу и почки.