„Трогательная, искренняя картина“: жена Валерия Карпина стала сопродюсером фильма о муже(1)
Вышел фильм об известном футбольном тренере и уроженце Нарвы Валерии Карпине. Сопродюсером картины стала его жена Дарья, которая написала очень милый пост о своем супруге в социальной сети.
„Трогательная, искренняя картина. Казалось бы, что нового для меня и тем более для него? Столько всего о Карпине говорилось и говорится! Но здесь, в фильме „Карпин Валера“, раскрывается не успешный игрок и тренер,а живой человек. С переживаниями, удачами, поражениями, а главное - целью и надеждой. Я верю, что вам понравится наш проект.
Именно наш, поскольку я поучаствовала в его создании. Мой маленький первый опыт, за который я благодарна режиссеру и продюсеру картины Наталье Билан“, - написала супруга Карпина на своей странице в Facebook.
Фильм можно посмотреть на платформе OKKO.