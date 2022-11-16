„Аптекарь Мельхиор“ попадет в Аргентину, Азербайджан и на отечественный PÖFF

Атташе по культуре посольства Эстонии в Берлине Мерит Копли после марафона картин про аптекаря Мельхиора на фестивале в Котбусе в Германии сказала: „Интерес к фильму был значительный, в зале было много публики, и несколько человек посмотрели все три фильма подряд. После каждого фильма люди аплодировали, хвалили и задавали вопросы. Конечно, было особенно приятно, что там был сам Элмо ​​Нюганен и мог пообщаться с желающими“.

Вчера, 15 ноября, в столице Азербайджана Баку, где проходит кинофестиваль Европейского союза 2022 года, состоялась премьера фильма „Аптекарь Мельхиор“. Фестиваль организован делегациями ЕС в сотрудничестве с посольствами стран-членов Евросоюза.

Отечественные и зарубежные зрители смогут принять участие в марафоне фильмов про аптекаря Мельхиора в это воскресенье, 20 ноября, когда в программе PÖFF будут показаны две части трилогии. В рамках PÖFF две части подряд можно будет посмотреть в общей сложности три раза – два раза в Таллинне и один в Тарту: https://poff.ee/film/topeltlk-apteeker-melchior/

На показе 20 ноября также будут присутствовать режиссер фильма Элмо ​​Нюганен и исполнитель главной роли Мяртен Метсавийр, которые расскажут о ходе работы над картиной, а зрители смогут задать им вопросы.

22 ноября премьера фильма „Аптекарь Мельхиор“ состоится в Аргентине на кинофестивале Rojo Sangre в Буэнос-Айресе. Это один из старейших и важнейших фестивалей жанрового кино в Латинской Америке. В этом году фестиваль пройдет с 17 по 27 ноября. Первая часть „Аптекаря Мельхиора“ будет показана в самой важной программе фестиваля – программе международного конкурса. Программа: https://rojosangre.quintadimension.com/2.0/programacion/

Информация о фестивале: https://www.facebook.com/BuenosAiresRojoSangre