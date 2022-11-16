„Аптекарь Мельхиор“ попадет в Аргентину, Азербайджан и на отечественный PÖFF
В ноябре премьера фильмов про аптекаря Мельхиор впервые состоится сразу в трех странах – если на прошлой неделе все части трилогии были показаны на кинофестивале в Котбусе в Германии, то сегодня премьера первого фильма состоится на кинофестивале Европейского союза в Баку, в воскресенье фильмы про Мельхиора увидят зрители кинофестиваля „Темные ночи“, а на следующей неделе их покажут в Аргентине на кинофестивале Rojo Sangre в Буэнос-Айресе.
Атташе по культуре посольства Эстонии в Берлине Мерит Копли после марафона картин про аптекаря Мельхиора на фестивале в Котбусе в Германии сказала: „Интерес к фильму был значительный, в зале было много публики, и несколько человек посмотрели все три фильма подряд. После каждого фильма люди аплодировали, хвалили и задавали вопросы. Конечно, было особенно приятно, что там был сам Элмо Нюганен и мог пообщаться с желающими“.
Вчера, 15 ноября, в столице Азербайджана Баку, где проходит кинофестиваль Европейского союза 2022 года, состоялась премьера фильма „Аптекарь Мельхиор“. Фестиваль организован делегациями ЕС в сотрудничестве с посольствами стран-членов Евросоюза.
Отечественные и зарубежные зрители смогут принять участие в марафоне фильмов про аптекаря Мельхиора в это воскресенье, 20 ноября, когда в программе PÖFF будут показаны две части трилогии. В рамках PÖFF две части подряд можно будет посмотреть в общей сложности три раза – два раза в Таллинне и один в Тарту: https://poff.ee/film/topeltlk-apteeker-melchior/
На показе 20 ноября также будут присутствовать режиссер фильма Элмо Нюганен и исполнитель главной роли Мяртен Метсавийр, которые расскажут о ходе работы над картиной, а зрители смогут задать им вопросы.
22 ноября премьера фильма „Аптекарь Мельхиор“ состоится в Аргентине на кинофестивале Rojo Sangre в Буэнос-Айресе. Это один из старейших и важнейших фестивалей жанрового кино в Латинской Америке. В этом году фестиваль пройдет с 17 по 27 ноября. Первая часть „Аптекаря Мельхиора“ будет показана в самой важной программе фестиваля – программе международного конкурса. Программа: https://rojosangre.quintadimension.com/2.0/programacion/
Информация о фестивале: https://www.facebook.com/BuenosAiresRojoSangre
В октябре премьеры состоялись в Японии, Индонезии и США. Работа по международному продвижению и распространению фильмов про аптекаря Мельхиора продолжается. Международный кинопрокатчик Global Screen займется прокатом картин в кинотеатрах других стран и их представлением на фестивалях. Также подписано соглашение со стриминговой платформой Amazon, которая в следующем году выпустит для немецкоязычных рынков мини-сериал по всем трем частям трилогии.
Основанная на романах Индрека Харгла сага об аптекаре Мельхиоре в этом году стала в Эстонии настоящим хитом, приведя в кинотеатры более 200 000 человек. Первый фильм в кино увидели 130 000 зрителей, и в настоящее время фильм собирает аудиторию на платформах Telia и Elisa VOD. Вторая часть сейчас находится в программах крупных кинотеатров по всей Эстонии, и на сегодняшний день фильм посмотрели уже более 84 000 человек. Заключительная часть трилогии появится в программах эстонских кинотеатров в апреле 2023 года.